因敦睦艦隊爆發官兵群聚感染事件，新北市及台中市進行「封城兵推」，民進黨政府以同步防疫政策為由，不支持地方政府舉辦。國民黨台中市議員黃健豪卻分析認為，蔡政府卡地方防疫兵推有兩個原因，一是轉移敦睦艦隊染疫缺失焦點；二是拉高藍綠政治對抗，藉此催化罷韓。

黃健豪接受香港媒體《中評社》專訪時表示，蔡政府對封城兵推的態度，明顯前後不一；新北市長侯友宜率先舉辦封城兵推時，蔡政府不但沒反對，甚至疫情指揮中心召集人張上淳還出席共同主持，但輪到高雄市長韓國瑜宣布兵推後，蔡政府態度就變了調，背後動機相當可議。

黃健豪認為，蔡政府卡地方防疫兵推有兩個原因，第一.轉移敦睦艦隊染疫焦點，這波封城兵推浪潮，就是因它而起，甚至讓地方防疫聲量瞬間蓋過民進黨政府，蔡政府為遏止地方聲量擴張，才出手干預；第二.拉高藍綠政治對抗，藉此催化罷免韓國瑜，試圖將單純的防疫工作與韓國瑜罷免案連結，刻意帶動政治風向。

(中時電子報)