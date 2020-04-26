京東耕耘旅遊產業鏈 4.5億人幣入股凱撒旅業 03:102020/04/26 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 京東斥資4.5億元人民幣入股A股公司凱撒旅業（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股公司凱撒旅業發佈2020年度非公開發行A股股票預案，計畫募集資金11.6億元（人民幣，下同）用於補充流動資金，將引入文遠基金、宿遷涵邦、華夏人壽、上海理成、青島浩天作為戰略投資者。 據新浪財經報導，其中值得關注的是，宿遷涵邦為京東旗下的全資子公司，而宿遷涵邦將以4.5億元換取凱撒旅業非公開發行後7.37％的股份。 (旺報 ) #宿遷 #凱撒 #公開發行 #發行 #資金 也許您會感興趣 推薦閱讀 小米擬首在國際發債 規模10億美元 04:102020/04/22 全球財經 商品期貨趨勢專欄－原油期重挫 首次出現負值 04:102020/04/22 證券．權證 陸銀保監會：「房抵貸」資金流向房市 要堅決糾正 12:212020/04/22 兩岸 住這裡 龍蝦吃到撐 20:332020/04/22 旅遊 低利搶錢 逾千億公司債出籠 04:092020/04/23 財經要聞 疫情成推手 商業本票e發行大爆發 17:512020/04/23 財經 《金融股》宏遠證衝刺承銷業務 盼今年營運繳佳績 10:352020/04/24 財經 《金融》商業本票流程電子化 獲「疫」外推手 15:062020/04/24 財經 製造業、服務業薪資及營運資金補助七天核發 19:232020/04/24 財經 企業女壘賽 黃佩真致勝安打 新力旺逆襲凱薩勇士 19:062020/04/25 體育 兩岸熱門新聞 俄羅斯大使館向金正恩致贈花籃 - 時政 俄微生物專家：武漢實驗室「做了絕對瘋狂的事」 - 兩岸 美共和黨甩鍋大陸競選綱要曝光 華春瑩：快來看 - 時政 美媒爆料：川普積欠中國銀行巨額債務 2022年到期 - 兩岸 大國衰落 史學家：美國已無法領導西方國家 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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