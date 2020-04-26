大陸A股公司凱撒旅業發佈2020年度非公開發行A股股票預案，計畫募集資金11.6億元（人民幣，下同）用於補充流動資金，將引入文遠基金、宿遷涵邦、華夏人壽、上海理成、青島浩天作為戰略投資者。

據新浪財經報導，其中值得關注的是，宿遷涵邦為京東旗下的全資子公司，而宿遷涵邦將以4.5億元換取凱撒旅業非公開發行後7.37％的股份。

(旺報 )