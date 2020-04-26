美國媒體近日曝光了一份共和黨參議院全國委員會向競選機構發送的備忘錄，該備忘錄建議共和黨候選人通過「積極攻擊中國」來應對新冠疫情危機。對此大陸外交部發言人華春瑩在推特上回應：「真是個好劇本！快看！」華春瑩在推特還附上了美國政治新聞網站Politico的報導連結和截圖，並將部分內容標紅。

《環球網》引述Politico網站介紹，備忘錄是由一名資深共和黨戰略師撰寫，內容包括從如何將民主黨候選人與中國政府聯繫在一起，到如何應對種族主義指控等各種問題的對策。它強調了3條主要的攻擊路線：一是「中國掩蓋真相導致病毒蔓延」；二是民主黨人「對中國態度軟弱」；三是共和黨人將「因中國導致了此次疫情的傳播而推動對中國的制裁。新冠病毒是中國的肇事逃逸（hit-and-run），隨後還掩蓋事實，造成成千上萬人死亡。」

這份備忘錄敦促共和黨候選人在回答任何有關病毒的問題時，堅持不懈地發表反對中國的資訊：當被問及新冠病毒的傳播是否是川普的錯時，候選人被建議將話題轉向中國以作為回應；而當被問及將新冠疫情大流行歸咎於中國是否會煽動種族主義這樣的問題時，共和黨候選人則被要求回應說，「沒有人指責美籍華人，掩蓋了病毒並謊報病毒的危險是中國共產黨的錯。這導致了疫情大流行，他們應該對此負責。」

Politico還指出，共和黨人表示，他們計畫讓中國成為2020年大選的中心議題。川普的顧問們表示，民調顯示針對中國的攻擊將是有效的，其連任競選團隊已經針對這一話題，權衡了一場大型電視廣告宣傳活動。

《環時》指出，在華春瑩的這條推文下，有網友認為共和黨參議院全國委員會此舉「可恥」，也有網友認為，這是「美國的標準操作程式」，網民也批評美國政客不關心本國公民死活，而把大部分時間花在詆毀中國上。

(中時電子報)