LINE TV與酷斯本媒體聯合製作推出的最新自製劇《黑喵知情》上月殺青，簡嫚書在劇中飾演動物醫院院長，她形容角色是一位享受孤獨寂寞，將情感寄託在動物身上的謎樣女子，因為角色設定關係，沒有特別與寵物演員對戲，但有場在居酒屋和店貓的戲，令她印象深刻。

簡嫚書在《黑喵知情》飾演寵物醫院院長，外表看似冷漠，其實內心溫暖有善心。（LINE TV提供）

店貓進財（左）趁簡嫚書演哭戲時，偷吃桌上烤魚。（LINE TV提供）

簡嫚書笑說：「店貓趁我演哭戲時，盡情享用了桌上的烤鯖魚，這是牠平常不允許吃的食物，因為戲在進行中不能喊卡，牠就這樣開心地飽餐一頓了」。準備重回學生身份的她，未來課業、家庭、事業三頭燒，再調配時間上，簡嫚書笑說：「網購一個妙麗·格蘭傑的Time-turner（時光器）來用。」俏皮拿《哈利波特》中的魔法神器比喻多重身份的繁忙程度。

首次擔綱電視劇男主角的施名帥，劇中飾演立委助理，與連俞涵是夫妻檔，他三個月來除了睡覺就是拍戲，「羅鈞」這個角色已深入生活，一度入戲太深，分不出來自己與角色的差異，被連俞涵笑虧：「他懶得下戲，因為睡醒就要上戲。」雖然拍戲時程緊湊，但也常被現場的寵物演員「萌」到，施名帥說：「拍這戲過程很快樂，也很少人發脾氣。」

施名帥在《黑喵知情》飾演立委助理。（LINE TV提供）

施名帥首次擔綱電視劇男主角。（LINE TV提供）

劇中飾演簡嫚書助手的連俞涵，自稱是劇組奶奶，常利用拍戲空檔埋頭苦「織」，被施名帥笑稱是「織女」，她解釋：「劇組工作人員手機很容易飛出去，想說幫大家織手機套，織了十幾個。」施名帥還開玩笑要她織沙發套，讓她哭笑不得，不只戲外忙著編織，連俞涵透露角色還有動作戲，甚至請來車技老師，像在演諜報片，「我其實是在默默編織這一切，把所有的事件串起來！」

《黑喵知情》以「寵物溝通師」為背景，透過寵物視角的解讀，探討人性與家庭關係，主演卡司堅強，集結施名帥、簡嫚書、連俞涵、王家梁、陳以文、尹昭德、蔡燦得、程予希、夏大寶、姚愛寗等陣容，還有許多搶眼的寵物明星演員演出。《黑喵知情》即將在LINE TV上線，敬請期待。

連俞涵與寵物演員小小。（LINE TV提供）

連俞涵喜歡手織小物，還親自織了10幾個手機套給劇組工作人員。（LINE TV提供）

連俞涵在《黑喵知情》與寵物演員有許多對手戲。（LINE TV提供）

(中時 )