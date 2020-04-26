新冠肺炎全球大流行，美國約翰斯霍普金斯大學今（26日）凌晨4時的最新數據顯示，全球超過20萬人因此死亡，逾287萬人確診，由於確診人數持續增加，預料未來幾天就會突破300萬大關。

新冠肺炎造成全球逾20萬人死亡；其中，美國、西班牙和義大利通報的死亡病例占其中大半。美國死亡人數已超過5.3萬人，義大利、西班牙和法國境內通報死亡人數則介於2.2萬人至2.6萬人之間。美國境內通報的確診感染病例中約8%不治，西班牙和義大利境內通報病例則逾10%死亡。

過去10天以來，全球新冠死亡人數每天增加3%到4%，但自本月初以來增速已減緩。由於許多國家通報的死亡統計，並未納入療養院以及非醫院的其他設施，預料實際死亡人數將會高得多。

智利早前表示，將着手發放「健康護照」給認定已康復的染疫人士，一旦篩檢確定體內已產生抗體因而對病毒免疫，即可立即重返工作崗位。世界衞生組織（WHO）25日表示，目前沒有證據顯示，已經康復並產生抗體的新冠肺炎患者不會再次染疫。

世衞在進行科學簡報時警告各國政府，不要向曾染疫的人士發出「免疫通行證」或「無風險證明書」，這個做法可能會增加疫情繼續傳播的風險，因為已經康復者可能會忽視採取標準防疫措施的建議。

(中時電子報)