二十三歲的新演員陳璇，有個「金鐘視帝」老爸龍劭華，熱愛表演的她，

和大她四歲的哥哥陳威佐，從小常被老爸拎到劇組「觀摩」，

她笑說，爸爸除了想曬兒女，更希望他們有天能加入表演行列。

入行後的陳璇，坦言「目前不太想和爸爸同台」，

但她回憶，父女倆第一次合作拍微電影時，很會帶戲的龍劭華，

簡單一個動作，就讓她瞬間入戲而飆淚。

龍劭華對一雙兒女期望很大，希望他們都能繼承衣缽。由左至右為陳威佐 龍劭華 陳璇。（圖／陳璇提供）

大學畢業前，覺得還有很多事想做，不想固定做一份工作，但爸爸很積極地幫我尋找表演機會。客串演出《愛情白皮書》後，雖然覺得有趣，但還在猶豫要不要走這條路，當時演過一部電視劇的哥哥，決定選擇當朝九晚五的工程師，爸爸雖然沒說出口，但看得出有點失望，因為他很期待家中有人可以一起走這條路。

父女關係 更緊密

相較哥哥穩定的個性，我比較活潑有主見，因此爸爸才告訴我：「比起哥哥，我更期待妳。」雖然開心，但壓力真的超大！不斷地問自己：「我真的可以嗎？」因為我滿固執的，很怕入行後會改變自己原本的樣子。

成為藝人後，陳璇與爸爸變得更有話聊。（攝影／張祐銘）

哥哥當時告訴我：「我們很幸運，很多人想進這行、想跟爸爸演戲，卻沒有門路，但我們就是他的兒女耶！」這幾句話打中了我。而且爸爸已經六十幾歲了，不知能演到什麼時候，趁我還沒有後悔之前，也想跟他一起努力。

參加首部全台語發音的電視劇《若是一個人》，陳璇得靠爸爸幫忙翻譯台詞。由左至右為林子閎 宋柏緯 王可元。（圖／陳璇提供）

入行後，我和爸爸變得更有話聊，以前我們除了日常的關心，沒什麼交集，現在都會分享工作上的問題。最近我演出的台語劇《若是一個人》，雖然和爸爸沒有對手戲，但大部分的台詞都是由他幫我翻譯，我看得出他也很開心。

拚出實力 再同台

記得以前爸爸回家時，都會一個人坐在書桌前看劇本，他收工後其實不太喜歡交際，沒有對象可以聽他抒發心情。但我入行後，他總算有可以分享的對象，散發出「終於有人懂我」的感覺。

自認有待磨練的陳璇，期待有朝一日能以演技派的身分和爸爸對戲。（攝影／張祐銘）

我記得第一次演出有台詞的戲，當時緊張得全身發流汗；半年後和爸爸一起拍微電影廣告，總算沒那麼緊張，因為他很會帶戲，傳達的情緒我很容易接收到。當時我要演出偷錢被爸爸罵的情節，他一吼，我的眼淚直接掉下來。

老實說，我現在沒有很想和他同台演戲，因為我覺得自己還在摸索階段，現在跟他合作，無法呈現我理想中的狀態。希望將來有一天，我能以實力派演員的身分，和他一起飆戲。

潛力星二代 陳璇

生日：1996年7月30日

身高：171公分

作品：電視劇《若是一個人》、《愛情白皮書》

微電影廣告《為了你 我要照顧好自己》

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(中時電子報)