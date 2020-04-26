不像同業為了提高知名度，經年累月地狂打廣告，這隻坐在五加侖塗料桶上的金絲猴，一手拿油漆、一手拿刷子，30多年來低調塗遍全台，刷過總統府、故宮博物院與台灣大學等機關與住宅，是防水隔熱的重要幫手。

金絲猴是台灣最大的防水塗料生產商，位於高雄市岡山區的總公司，設計成峇里島風格的庭園別墅，一樓的董事長辦公室外，坐滿了行政小姐，從早到晚，電話聲此起彼落。

「原本業務也在1樓辦公，2樓規劃成供外縣市員工留宿的房間，但近年公司擴大編制，只好讓業務改坐2樓。先生在世時，絕不可能同意這麼做，他會說：『業務怎麼可以踩在老闆頭上！』」金絲猴董事長張繼華笑說。

像張繼華這樣氣質優雅的女董，在以男性為主的工程界相當少見。（圖／宋岱融攝）

今年50歲的她身型勻稱，個性爽朗，婚前在「蘭陽舞蹈團」擔任編舞指揮，在男性主導的化工界，像她這樣出身藝術專業的優雅女董，實在很少見。

「先生是一個能力強又有魅力的領導者，客戶有問題都愛找他幫忙，但有些事情他絕對不做。」金絲猴除了自有品牌外，也幫不少廠商代工生產塗料，曾有台商找金絲猴代工生產偷工減料的便宜塗料，要賣到大陸海削一筆。

「那時大陸房市剛起飛，交屋還是毛胚屋，對方很聰明，認為塗料看起來都一樣，不說沒人知道，產品售出防水效果好不好，不關他的事。我們家是虔誠基督徒，別說沒人知道，上帝會知道，我先生不賣，我們只想用誠信專業賺錢，這樣賺錢才能挺直腰桿。」

在建案不可或缺的防水工程中，無氣味、易施作的水性彈泥，是頗受歡迎的選擇之一。圖為金絲猴防水材施作案場。（圖／宋岱融攝）

在建案不可或缺的防水工程中，無氣味、易施作的水性彈泥，是頗受歡迎的選擇之一。圖為金絲猴防水材施作案場。（圖／宋岱融攝）

1989年創立的金絲猴，由林建宏打下市場，單液型彈性水泥市佔率達8成，笑傲同業；2015年，林建宏50歲正值壯年罹癌驟逝，消息一出公司人心惶惶，張繼華緊急接班，同業不看好，甚至放話收購。

然而5年後，張繼華穩坐董事長，金絲猴非但沒被收購，備受關注的業績也未衰退，從原先一年5億元躍增為6億元，更加茁壯。外界好奇，從舞蹈家變身防水材女王，張繼華究竟如何辦到？（待續）

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(中時電子報)