從舞蹈藝術轉入防水材料，對金絲猴董事長張繼華來說，一切都是愛情的力量。自小學舞常得獎的張繼華，長輩期待她出國深造或往舞台發展，「先生是我唯一的男朋友，我一戀愛後，他說要做什麼我都OK！」回憶年輕歲月，張繼華一臉甜蜜，這一刻她仿佛回到了純真的少女時代。

張繼華出生於宜蘭眷村，是家裡四千金的老么，也是唯一學跳舞的女兒，軍官父親的口頭禪是：「妳不讀書，長大就去做女工、嫁男工，然後生小工。」父親嚴格規定女兒們都要讀大學，且大四才可以交男朋友。

「我讀華崗藝校時很用功，從不參加聯誼，沒想到，保送甄試進入文化大學舞蹈系一年級，就被林建宏追走了。」張繼華說。

林建宏大張繼華5歲，高雄正修工專畢業後，插大讀文化大學化工系二年級，老家父母經營醫院，希望他繼承家業，無奈他只對化工有興趣。林建宏在校時，路經舞蹈系，對張繼華一見鍾情，得知她宜蘭出身，特意拜託蘭友會的同學牽線介紹。

第一次見面時，看見林建宏穿V領肉色毛衣，裡面竟然沒穿內搭衣，張繼華一點好感都沒有，心想：「這人好『聳』，穿衣這麼沒品味，還想追我！」林建宏緊迫盯人，她下課一回宿舍，他電話就到，烈女怕纏郎，日久擄獲芳心。

大學畢業後小倆口各自回鄉，林建宏到高雄橋頭的親戚防水材公司上班，張繼華在宜蘭蘭陽舞蹈團教舞，遠距戀愛兩年後結婚。林建宏想創業，向長輩借了一百萬，創立金絲猴，在高雄梓官開小工廠生產防水塗料，「他負責販賣，我接電話，起初只有一兩個工程客人，就是他在宏國集團、海山集團上班的同學，一點一滴做起。」

夫妻倆育有二子，結婚20年無話不說，感情甜蜜羨煞旁人，「他人很壯、體力又好，我記得我懷老大的時候去南投奧萬大玩，肚子突然不舒服，先生馬上背著我走了一百多階山路！我從沒想過他會這麼早離開……。」張繼華黯然地說。

每天早晨起床後，張繼華都會向上帝禱告，並看著夫妻昔日的合照、對老公說聲早安，宛如先生林建宏仍然長伴身旁。（圖／張繼華提供）

2015年暑假，全家到日本玩，林建宏喝完生啤酒，腹部劇烈難耐，回國後就醫檢查，發現是末期膽管癌。其實林建宏愛喝酒，常常胃痛，卻以為只是小毛病，堅持不去醫院做健康檢查，錯過治療時機。

夫妻倆是虔誠基督徒，張繼華與孩子天天陪林建宏禱告，等待神蹟，「我跟孩子們說，儘量不要在爸爸面前哭，因為爸爸一定很想活，你在他面前哭，他怎麼辦？他生病的時候很依賴我，無時無刻要看到我，我難過的時候，就去倒水，絕對不在他面前流眼淚，我不是無情，這時候他是軟弱的，我是他的依靠，我要剛強起來。」

快90公斤的壯漢，被膽管癌折磨得不成人形，林建宏雖然爆瘦但皮膚依舊光亮，屁股沒有褥瘡，因為張繼華天天替他擦乳液、擦屁股，「他不要別人替他服務，我每天使勁抬起他的身體，替他擦屁股，擦完之後還要拉平床墊，注意是否乾淨平整，因為先生很愛乾淨，我一定要讓他覺得舒服。」

林建宏從發病到離世，不過短短5個月時間，朋友安慰張繼華，上帝愛你們，沒有讓他受苦太久，有些夫妻久病磨難彼此都痛苦，張繼華回答：「可是我多想先生再陪我久一點。」

強人不想把軟弱的一面給員工看，因此公司沒人知道老闆得癌症，林建宏去世消息一公布，業務同仁關心是否有留遺言？張繼華嘆氣的說：「真的沒有，沒有那麼戲劇化要交接要傳承，那時他全心放在他的性命上，努力抗癌，已經沒在想公事了，所羅門傳道者說『虛空的虛空，凡事都是虛空』。」（待續）

林建宏在世時，每年都與妻子張繼華出國約會，兩人鶼鰈情深，總有說不完的話。（圖／張繼華提供）

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(中時電子報)