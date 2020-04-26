「我都開玩笑說，以前我是躲在先生後面，狗仗人勢發號施令，但他過世後，我就必須站出來，保護先生的心血、保護員工們。」2015年，林建宏罹癌去世，因為事發突然，公司人心惶惶，業界不看好「女人當家」，企圖收購這個全台有6座工廠的防水材王國。

「我們的老客戶很可愛，安慰我們家業務說，金絲猴那麼大，有那麼容易吃下來嗎？你們老闆娘一定沒問題的！」對於當時各種關心和傳言，個性堅強的張繼華只覺得好笑，夫妻倆一同創業，除了業務部門與實驗室是林建宏負責，公司其他大小事她都熟悉，沒什麼好擔憂。

沒想到，她從副手升上指揮官，馬上面臨前所未有的考驗，「那時有一批塗料發霉被客訴，這是從來沒發生過的事！」

張繼華追查後發現，問題塗料的樹脂原料在海運進口的過程中，因天候異常高溫影響品質，到廠時雖然實驗室有抽驗，問題卻未立即顯露，生產、出貨後才發霉，當時海內外已售出上千桶塗料，若是全數召回，要賠上百萬元，更可能引發市場耳語，商譽被惡意打擊。

「同仁們主動詢問客戶，有客人說『不影響功能就不用換貨』，但我擔心，萬一客戶沒有先進先出的庫存管理觀念，日後的變數勢必更多，所以堅持全數召回，也告訴業務，這批貨的業績照算，因為這不是工廠或業務的錯，而且我想讓員工知道，公司以『誠信』為原則，絕不會炒短線。」張繼華負責任的作法，不但讓員工折服，也受到香港代理商的稱讚，在危機解決的同時，成功贏得人心。

金絲猴嚴格把關產品品質，一旦有問題，即使花費上百萬元召回市面上的貨品，也在所不惜。（圖／宋岱融攝）

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(中時電子報)