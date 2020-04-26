小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（26日）新聞重點。

【1】江啟臣釋兵權 人事下放地方主導

財產遭黨產會凍結的國民黨，財政狀況捉襟見肘，目前正啟動組織改造瘦身。據悉，為強化青年培育與賦予地方彈性，並落實黨主席江啟臣拋出地方黨部「加盟」概念，黨中央將一改過往作風，從以往編制人力改為直接撥9成人事費用給地方黨部，剩下1成作為講習培訓用途。

【2】溼紙巾傳毒害校園 家長恐慌

近來有國中小學通報，檢調單位查獲1款「小惡魔溼紙巾」，2片包裝售價30元，檢驗後含有三級毒品卡西酮成分，消息傳開引發不少家長驚恐，專責偵辦毒品的警方人員指出，簡易型檢測盒會有誤差，且以售價和對象來說，毒紙巾不敷販毒成本，確切結果應由實驗室化驗後才能確定，無需恐慌。

【3】陸滅活疫苗 進入二期臨床試驗

大陸首個新冠病毒滅活疫苗24日進入第二期臨床試驗，這也是全球首個進入二期臨床試驗的新冠病毒滅活疫苗。大陸國藥集團中國生物董事長楊曉明表示，此階段會擴大受試者年齡範圍，測試疫苗的安全性與有效性。與此同時，大陸24日新增12例新冠肺炎確診病例，其中11例境外移入，本土病例僅1例（黑龍江）也創新低；湖北連續21天無新病例，重症患者全部清零。

【4】搶進自駕車商轉 4大難題待克服

在歷經多年的努力下，工研院機械所去年拿到「Taiwan No.0001」全台首張自駕車牌，開發出全國首輛能在開放場域上路的自駕車。去年10月底讓自駕車從新竹南寮漁港完成試駕路線，秀研發實力。但工研院指出，自駕車要商轉，仍有4大挑戰必須克服，並在真實道路上持續驗證技術。

【5】表團玩直播 口袋要夠深

在疫情影響下，直播演出成為國內新趨勢，但不少表團坦言，這是額外成本。陳仕弦表示，「國內演出直播，一般而言，在流行娛樂產業較常見，而國外的劇院，多是在經費充足的狀況下做直播。但對國內表團而言，是新嘗試之外，更是額外成本。」

(中時電子報)