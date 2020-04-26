今年53歲的「鐵拳」泰森(Mike Tyson)要回歸擂台了！他IG直播自曝正在積極健身，計畫打幾場慈善拳賽，設立的目標是3至4回合的長度，募款所得將用來幫助藥物成癮者和流浪漢。

泰森說：「我先做兩小時有氧運動，踩腳踏車和跑步機1小時，做一些300磅、250磅的推舉，然後打拳30分鐘左右。我的身體已經生鏽了，練完全身痠痛，感覺像是被3個人狠揍了一頓，我必須找回良好狀態。」

2005年退休之後，泰森隔年其實就有打過一場慈善拳賽，這是他相隔最久一次踏入擂台。「我希望幫助無家可歸的人，還有像我這類用藥成癮的混蛋。」泰森於2011年進入拳擊名人堂，職業生涯戰績50勝6敗(44次KO)。

健身打拳的另一個好處是可以演出動作電影，泰森退休不久就多次出現在電影與電視劇；近年著名的是2015年出演電影《葉問3》，跟男主角葉問(甄子丹飾)打得不分勝負，2017年出演電影《中國推銷員》，在劇中打倒了影星史蒂芬席格。

(中時電子報)