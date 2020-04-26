行政院副院長陳其邁24日晚上在臉書表示，普篩存在「偽陽性」的結果，可能會引起巨大恐慌，引發議論。對此，臉書粉絲專頁「我愛綠營眾神」提及，韓國、德國都已經普篩，新加坡也要進行普篩了，更以「他們的政府都是白癡嗎？」酸陳的言論。

陳其邁日前在臉書表示，普篩存在「偽陽性」的結果，可能會引起巨大恐慌，以台灣目前的情況，如果陽性個案沒有大幅增加，還是依照中央疫情指揮中心專家諮詢會議的通報指引，找出高風險的族群，並由臨床醫師來做整體判斷是否採檢為宜。

對此，臉書粉絲專頁「我愛綠營眾神」發文指出，陳其邁說普篩會引起恐慌，真的嗎？該粉專提及，韓國、德國都已經普篩，新加坡也要進行普篩了，「他們的政府都是白癡嗎？」

網友則紛紛表示「普篩對防疫不一定有幫助，但是不普篩對隱瞞疫情絕對有幫助」、「不懂這些政客為何一直當大家是白痴的說一些自己都不能認同的話」、「只是不敢而已，怕數字飆高破壞我們的假想疫情控制的很好」、「台灣不能篩有兩個原因，做不到跟神話破滅」、「普篩是為大家好把隱形存在風險揪出來，有何不好，只是現在有這個能力嗎？都已超前部署了，除非喊喊而已」。

(中時電子報)