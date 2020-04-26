民進黨籍蔡英文總統將在520進行連任談話，勢必會牽動兩岸關係未來走向，前綠委沈富雄就直言，蔡的兩岸談話不會有太大爆點，大家不用太過擔心，但也不必抱大期待，因為台灣的4條鎖鏈，會使她不會有成功的可能。

據港媒《中評社》近日專訪報導沈富雄對於蔡520談話的觀察，沈表示，實際上蔡受到多方面的牽制，第一，是「美國總統川普的牽制，蔡不能比川普對待中國大陸更好或是更友善」，第二，是「台灣獨派，現在是以準副總統賴清德為代表，但他不認為賴是偏激獨，加上「台灣基進」陳柏惟也是代表一群天然獨，雖然現在老獨派選擇不講話，但是不能去惹他們。

第三，是支持蔡的網軍，這些網軍現在很勇(強)，也不能講跟網軍背道而馳的話。第四，是蔡政府非常希望的印太聯盟等，這些牽制都讓蔡不會違背，也把蔡綁住。

沈富雄最後強調，因為這4道鎖鍊牽制住，使蔡英文連任就職演說會趨向保守，他預測，談話內容應該就是重申「對等、尊嚴、和平、人權等價值，加上新冠肺炎疫情蔓延，可能會強調醫療、民生、團結等。要期待蔡對大陸改變基調，或挽回這段期間兩岸關係的惡化，可能性很低」。沈更指出，藉這些冠冕堂皇的說法，講一些大陸不會接受的條件，藉機表達蔡的光明磊落」。

(中時電子報)