近日男星羅志祥與前女友周揚青分手被爆出昔日荒唐舉動，包含羅志祥劈腿約砲、多人運動，甚至被指出與旗下女藝人有染，事情鬧得沸沸揚揚。對此，有「小舒淇」稱號的大陸女星潘霜霜也有感而發，在社群網站上PO出「我要是有周三分之一腦子我也就另一番天空了，我這精彩太多了。」

潘霜霜擁有姣好的身材及性感的外型被封為「小舒淇」，曾與香港男星林峯低調交往，事後因兩人親暱床照外洩，感情遭到曝光，因為此事她而遭到網友攻擊，怒氣之下她又爆出驚人消息，表示手裡有林峯6段性愛影片，直言當下應該把他背叛的影片公布出來。

（圖／翻攝自潘霜霜微博）

近日潘霜霜看到周揚青分手一事後，忍不住發文回應，「我要是有周三分之一腦子我也就另一番天空了，我這精彩太多了。」貼文一公布後，許多網友留言，「一波未平，一波又起」、「這女的就是毛病...不管真假，林峯都結婚了，且自己老婆都沒意見了」。而事後潘霜霜已將貼文刪除。

潘霜霜看了周揚青發文有感而發，也在微博發文回應。（圖／翻攝自微博）

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(中時電子報)