大陸網紅周揚青因難忍9年情遭背叛，痛訴交往期間羅志祥(小豬)劈腿、約砲，還和旗下女藝人、化妝師有不正當男女關係，毀滅式分手文震撼演藝圈，即使小豬2度道歉，仍難平息網友怒火，過往渣男行徑被掀出，形 象一夕全毀，對此，美女作家陳玉慧也大膽預測兩人結局。

陳玉慧透露可能小說和劇本寫多了，對「豬揚戀」的看法是，「男人是渣男，其實女生早都知道，她曾經想過自己可以駕馭他，只要他肯結婚，只是男人不肯，他還沒玩夠。」雖然手機是導火線，但女人不笨，平常就看在眼裡，「男人被看手機非常惱怒不爽，藉機生氣，男方以為自己已經在大陸站穩了，他擺明就是要女方接受這些」，生動刻劃出事件來龍去脈。

而陳玉慧也大膽預測未來發展，「劇本結局是二人會復合，只是需要轉折和時間」，不過她也被網友質疑是出來炒熱度，「沒復合的話，妳要出來切腹認錯嗎？」讓她也忍不住反擊「當我在寫劇本，不喜歡就跳過不要看」。

(中時電子報)