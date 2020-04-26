這一吻代價可不小，來自上海的一對情侶，去年參加朋友婚禮，席間女子喝開後，意猶未盡的約大家去酒吧續攤，男子見女友似乎已經喝醉，想勸阻她不要再喝，但女子卻開始發酒瘋，為了阻止女友男子「深情一吻」，想不到被對方咬斷舌頭。

這對原本論及婚嫁的情侶，去年2月參加朋友婚禮，男子見女友已經有點醉意，勸她少喝點，但女友不甩他並約其他人續攤，男子不死心繼續勸阻女友，這時喝醉酒的女子衝到大馬路吼叫，為了平穩她的情緒，男子親吻女友，結果舌頭被壞一半。

這一咬，男子舌頭損傷1/2、喪失部分語言功能還有基本味覺功能，兩人也因為這件事情分手且對簿公堂。女子表示當時喝醉斷片，不記得自己做過什麼，但後悔傷了男友，同意支付10萬元人民幣，但反駁男友形容事發經過，認為親吻喝醉的人會發生的風險，必須自行承擔。

男子則認為女友是成年人，酒後失控傷人必須負起責任，且自己舌頭斷裂承受巨大身心痛苦，女友理應負責；法官指出喝醉不能成為免責理由，最後判決女子需付醫療費、殘疾賠償金等費用共44萬人民幣。

(中時電子報)