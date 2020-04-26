新冠肺炎疫情延燒，六都防疫滿意度，台北市長柯文哲排名倒數，醫師出身的他防疫表現似乎不如預期。網友認為，疫情摧毀柯文哲的基本盤，而疫情中心指揮官陳時中、新北市長侯友宜卻趁勢崛起。

根據遠見雜誌民調結果顯示，新北市長侯友宜防疫表現居冠，滿意度高達88.3%，第二名則是台南市長黃偉哲82.1%，其次為桃園市長鄭文燦76.6%、台中市長盧秀燕62.6%，而台北市長柯文哲47.3%倒數第二，最後則是高雄市長韓國瑜37.1%。

PTT網友表示，柯文哲2014年挾著太陽花的餘威崛起，拿下台北市長，但經過2019年一整年的混亂後，終究還是在今年沒落了，認為去年民進黨顯然很想殲滅柯，但沒有成功，以致於今年1月11日大選，民眾黨拿了5席。

新冠肺炎疫情突如其來，該網友認為，柯文哲的基本盤因此被摧毀，柯原本的人設：醫學專業、勤政、清廉，「完全被兩個人取代了」。

第一個是陳時中，該網友聽說過去這幾個月，連死忠國民黨支持者都每天收看陳時中的記者會，而陳時中專業、誠懇實在，一切都就事論事，且從來沒有鬥過什麼人，也沒什麼政治操作。

另一個則是侯友宜，表面雖然看起來不擅言詞，但其實很厲害，風向抓得很準，侯友宜做的事，幾乎都是民眾在乎的，他跟陳時中算是同一類的人。

其他人也提到唐鳳，「壓制他（柯文哲）高智商」，另有網友說，「優點被取代的同時，人民只記得臭嘴伯」、「柯P動不動就拿以前在台大醫科如何又如何的，深怕別人忘了他是智商157的醫生」。

(中時電子報)