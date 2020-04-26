台東縣縱谷地區發生嚴重稻熱病，池上鄉有整片水稻田染病，原本應該綠油油隨風搖曳的稻作竟然整片變焦黃，台東區農業改良場呼籲農民盡快防治，否則結穗期恐產生「空包彈」 （稻穗不稔實），進而影響產量。

農友第1次看到這麼嚴重

受到氣候忽冷忽熱不穩定影響，台東池上鄉、關山鎮、鹿野鄉等地傳出稻熱病疫情，雖然農委會台東區農業改良場早在1個月前已經提出警訊，但稻田間出現染病情形仍是十分嚴重。

在著名的地標池上金城武樹和天堂路附近都出現整塊水稻田染病，整片翠綠的稻田間出現焦黃的稻子，從遠處就可看見極為顯目，種了10多年稻作的農民說，雖然曾發生過稻熱病，但是第1次看過這麼嚴重，恐影響稻米產量。

前鹿野地區農會理事長涂進榮表示，關山鎮、鹿野鄉的情況和池上一樣，都有稻熱病發生，可能是受到氣候不穩定影響，新冠肺炎疫情就讓大家頭痛了，如今又有稻熱病來攪局，如此下去，可能會出現許多「空包彈」，影響收成產量。

引發穗稻熱 恐現空包彈

農業改良場表示，近來天氣變化大，陰晴不定、氣溫忽冷忽熱，時有晨霧，田間葉片上常有露水，極易誘發稻熱病發生，有染稻熱病的水稻田要盡快防治，避免後續發生的穗稻熱，穗稻熱會造成不稔實，影響產量，防治稻熱病方法可洽台東農改場。

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(中時電子報)