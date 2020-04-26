新冠肺炎疫情擴及全球，抗新型流感病毒治療藥「Avigan」、又稱「法匹拉韋」（Favipiravir） 倍受矚目，美陸日等各國都期待Avigan能成為治療新冠肺炎（COVID-19）的特效藥。日本國內各藥廠目前除了加速研開新治療藥外，也急於在臨床試驗中確認既有藥物的藥效。日本研究團隊已發現，合用兩種既有藥物或可抑制新型冠狀病毒。

日本共同社21日獨家報導，日本國立感染症研究所和產業技術綜合研究所等團隊用電腦篩選既有藥物後發現，合用抗愛滋病藥「奈非那韋」（Nelfinavir）和白細胞減少症治療藥「千金藤素」（Cepharanthine）可能對抑制新冠病毒有效。

2藥物合用 更有效抑制病毒

在細胞實驗中發現，兩種藥物單獨使用可能有減少病毒的效果，合用時能夠有更好的效果。電腦分析指出，千金藤素能防止病毒入侵細胞，奈非那韋能防止病毒增殖，若兩種藥物合用應可更有效地抑制新冠病毒。但目前還不清楚實際對新冠肺炎患者用藥的實際效果及兩藥合用時的副作用。

該團隊用約300種易於獲得的既有藥物，調查其是否對感染新冠病毒的細胞起作用。同時也用電腦分析了約8000種既有藥物，從中篩選出對新冠病毒有效、或能作為治療藥的分子結構的藥物。

日本各大藥廠也急於開發治療藥，武田藥品工業開始用新冠肺炎治癒患者的血液中的抗體來開發治療藥。同時與美國、歐洲的5家藥廠合作，利用患者的血液製造治療藥，目標是希望今年夏天左右可在日本、美國等地進行新藥臨床試驗。

中外製藥則準備用關節風溼病等的治療藥「ACTEMRA」，對新冠肺炎重症化的患者進行臨床試驗，以確認藥效。

日政府砸19億 採購Avigan

此外，日本政府目前抱以最大期望的是「Avigan」。研發Avigan的「富士軟片控股」集團自2月傳出此藥有效後，股價隨即創上市以來的新高紀錄。

富士軟片3月31日宣布，已獲得日本政府的許可，開始用該公司6年前開發的Avigan進行新冠肺炎患者的臨床試驗，目前還在調查其對新冠肺炎的有效性和安全性。

日本首相安倍晉三4月6日公布緊急經濟對策時，再三強調將支援Avigan的增產。「富士軟片富山化學」製藥公司隨即於4月15日宣布大量增產，9月可增產至30萬人份。日本政府決定以68億日圓（約台幣19億2000萬元）採購200萬人份的Avigan，作為國家儲備藥。

大陸科學技術部主任張新民3月17日在北京召開記者會指出，Avigan對治療新冠肺炎有效，其有效成分「法匹拉韋」（Favipiravir）在臨床實驗中得到很好的結果，已推薦給大陸的醫療機構用來治療新冠肺炎患者。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)