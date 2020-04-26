近10年來海外房地產投資相當熱門，不論是自住、度假、買來出租的民眾大有人在，國內不動產業者也紛紛投入經營。大陸的海外不動產投資熱潮比台灣還早，其中許多人熱愛風景優美的北海道，讓北海道被稱為「大陸的第35省」。有業者為此投入日幣6.5億元（約台幣1.8億元）打造豪宅區，吸引大陸土豪購買。

綜合外媒報導，日本大型家具商宜得利家居（NITORI）的子公司，2010年時投入日幣6.5億元，在新千歲國際機場附近車程15分鐘處，打造豪宅別墅區。6500平方公尺的土地上共建17棟2層樓高小木屋，每棟建築面積約380平方公尺（約115坪）；為了吸引大陸投資客，還加裝可觀看大陸節目的衛星設備，每間售價約日幣3000萬元（約台幣847萬元），開賣立馬完銷。

北海道一般居民住宅。（示意圖／Pixabay）

建商食髓知味，又買下附近大片土地，打算再蓋1000棟別墅，最多可容納10000名陸客入住，但遭當地居民反對，計畫無法順利進行。居民表示，陸客大部份是「整個旅行團一起過來」，也有租車單獨來的，多是住不到半個月，還對他們嗆聲「不要經過這裡！」與當地居民相處不睦。

有知名人士透露，附近的土地一度還被計畫蓋成陸客專用的停機坪，前議員小野寺秀表示，當年看到設計圖時大吃一驚，「據說日本是聽了大陸的要求，才會有這個計畫，後來沒繼續進行，但沒造成嚴重問題。」

至於建商買下的大片土地，至今沒有開發；當地一名主婦表示，以前孩子們還會在該處玩耍，隨處可見孩子們的自行車、三輪車，充滿生機，「但不知從何時開始再也看不到，以後這一區會變成什麼樣子？我真的很擔心。」

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(中時電子報)