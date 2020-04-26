美國總統川普、北韓最高領導人金正恩27日當地時間18時29分在越南河內傳奇新都城索菲特酒店會面。（取自@WhiteHouse 推特）

金正恩特別偏好俄國產魚子醬(見圖)，以及肉鮮味美的大龍蝦、頂級鵝肝醬，這三道被認為是「必備菜色」。(達志影像/shutterstock)

北韓領導人金正恩驚傳心臟手術失敗，變成無法視事的植物人，引起國際騷動。醫界分析，金正恩喜愛美食，又菸酒不拒，接任北韓大位後身材日益臃腫，早埋下罹患心血管疾病危險因子。金正日御廚藤本健二曾透露，金正恩嗜食神戶牛排、魚子醬，高熱量的起士更是最愛， 且他酒量非凡，曾吹噓一次可喝上10杯紅酒。

在鏡頭中出現的金正恩身形肥胖，人們目測他體重應落在120到130公斤，以他的身高換算BMI值，罹患心血管疾病的機率相當高。外界認為，他偏愛高熱量的飲食方式，恐是他發病的重要原因。

根據《The Sun》報導，金正恩去年與美國總統川普會面，從大廚準備的餐飲可見其飲食喜好。當時的大廚表示，金正恩特別偏好俄國產魚子醬，以及肉鮮味美的大龍蝦、頂級鵝肝醬，這三道被認為是「必備菜色」。

金正恩與金正日御廚藤本健情同父子，他在著作中提到金正恩的偏好菜單，特別愛吃神戶牛排、壽司、魚子醬等高級食材，每餐指名要吃瑞士著名的埃文達起司，並曾派專人去瑞士學習如何製作起士。藤本健二還透露，金正恩與其父都喜歡吃肥美的鮪魚肚肉。

(中時電子報)