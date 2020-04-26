麥可喬丹因為新影集上架再度成為話題，老對頭「刺客」湯瑪斯(Isiah Thomas)果然在FOX體育開酸。老湯認為喬丹厲害只是因為身處80與90年代，如果碰上現代的年輕人他未必就能稱王稱帝了。

湯瑪斯說：「我們那時代喬丹擁有最強的體能，但是現在年輕一輩少說有10個以上可匹敵喬丹。假設杜蘭特(Kevin Durant)、詹姆斯(LeBron James)被放到80年代，那誰才是最偉大的球員？」

單以體能來說，年輕一輩確實愈來愈勁爆，特別是詹姆斯這樣的人不管被放到哪個年代都是怪物。90年代的規則仍是「盯人防守」，球員之間都是貼身防守與單挑，而禁止今日使用的區域聯防。如果那個年代讓詹姆斯去守喬丹，怕是喬丹也很難施展。

然而杜蘭特本人有不同的看法，他認為喬丹是史上最好的射手之一，只是年代不同，打法就當然不同。至於橫跨90年、千禧年的俠客歐尼爾也沒認為90年代的球員比較弱，歐尼爾自評生涯只怕過4個人，那4人包括喬丹全是90年代的球星。

(中時電子報)