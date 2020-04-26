朝鮮(北韓)最高領導人金正恩遭美國有線電視新聞網（CNN）報導，接受心血管手術後「病危」，但消息尚未獲得證實，24日又有日媒驚爆，金正恩尚未過世，但因手術失誤，成為植物人。對此，北韓官媒今26日發文透漏金正恩行蹤，稱「金正恩向支援三池淵建設的工作人員表示感謝」。

據朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》26日報導，「金正恩今向支援三池淵建設的工作人員表示感謝。收到來自金正恩的謝意，當地工作人員感到無比光榮，表示因最親愛的領導人金正恩的感謝而充滿了熱情，他們的熱情將真正地為建設社會主義力量作出貢獻，而永遠不會忘記黨的信念和期望」。

新聞報導稱，「憑藉全國人民的的忠誠，將使偉大的將軍的家園變得更好，三池淵市將被轉變為具無與倫比的社會主義城市」。2019年12月，朝鮮將三池淵郡改為三池淵市，並積極推進三池淵市工程建設。

金正恩傳出手術後變成植物人，北韓朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》今發文闢謠。(圖/翻攝自 北韓官媒《勞動新聞》)

金正恩傳出並植物人係因為，一中國大陸相關醫療人員接受日媒《週刊現代》採訪，道出金正恩發病的經過。該人員表示，金正恩在地方視察途中，突然手按住心臟倒在地上，在場的醫師團趕緊為金正恩作心肺復甦急救，並趕緊送到附近的醫院。大陸召集中國醫學科學院阜外醫院心血管病中心和人民解放軍301病院兩間醫院的醫療團共50人趕搭專機飛往平壤。

(中時電子報)