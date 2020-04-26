根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基26日爆料，聯盟決定從5月1日起，對於所在州和城市政府已經解除在家隔離政策的球隊，允許他們開放訓練場館提供球員使用，前提是各隊必須遵守防疫規定，球員合練與大規模訓練仍然受到禁止。

沃神的爆料，無疑是讓原本看不到重新開打曙光的NBA，看到一絲絲希望，畢竟新冠疫情仍在美國延燒，目前已經超過90萬人感染，起碼這是聯盟自從3月20日宣布關閉所有訓練場館，且要求球員待在家裡之後，政策首次出現改變。

不過並非每支NBA球隊都能夠在5月1日重新開放訓練場館，像是疫情比較嚴重的紐約州，尼克恐怕在5月15日之前都無法開放訓練場館，就連位居底特律的活塞，也是最快要到5月15日才能開放，位處夏洛特的黃蜂則是5月8日。

《紐約郵報》記者柏曼也提前爆料，目前看來NBA的例行賽恐怕遭到取消，NBA只會選在一座城市進行16隊參加，且是縮短版的季後賽，但現在一切仍未獲得證實。

(中時 )