男星羅志祥遭前女友周揚青爆料，指控他經常約炮、和兄弟們一起找妹子做「多人運動」，還暗示女星愷樂也是羅志翔的床伴；羅志祥、愷樂一前一後公開向周揚青道歉，被外界視為默認。娛樂圈大哥吳宗憲對此表示，或許因為年輕，玩心還重，「但不見得真的有做錯什麼事情」。

（圖／張祐銘攝影）

羅志祥遭揚青爆料後，各界指控接連爆出，不僅有D奶女模PO出羅志祥鹹濕對話記錄「幫我舒壓」、「哥哥幫妳」，劇組人員也稱他每次上工都一定要找小姐做「特殊服務」，而且每次都付加時費。PTT八卦版更爆出「Party幫」重口味玩法，稱羅志祥熱愛巨乳奶妹，吃剩的會分給他的兄弟們。

據《自由時報》報導，吳宗憲對此事表示，可能大家都愛玩，因為年輕所以玩心還很重，「但不見得真的有做錯什麼事情」。他表示，自己沒有在現場，所以不敢太直接做出評斷，但還是隔空對羅志祥喊「小豬加油！」並稱自己在台灣已是透明人，「對於我失去的自由蠻感傷的，這一大段時間也會受到很多攻擊，成也蕭何，敗也蕭何，我心中沒有怨言。」

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(中時電子報)