北韓領導人金正恩病情牽動東亞安全局勢，ㄧ旦金正恩病故，美韓就有可能啟動一系列「502X」的系列絕密軍事計畫，牽制大陸軍事干涉的同時，顛覆北韓，實現南韓主導的朝鮮半島統一。

1973年，美韓聯合部隊依據共同防禦北韓入侵作戰想定，提出5027（OPLAN 5027）北韓基本作戰計畫。50代表美軍太平洋司令部，2代表朝鮮半島，7則是作戰計畫序號。計畫幾乎每年更新，內容細到美軍到達作戰區時間。

經過40年的演變，美韓在5027計畫的基礎上，又推出了5026、5028、5029、5030、5015等針對北韓各種事態，環環相扣的具體作戰計畫，其中5029計畫專門針對北韓政權更替。

最基本的5027計畫主要想定北韓主動開戰，美軍協助保衛首爾並反攻；其中分支5027-00計畫規定，一旦開戰，美軍90天內至少要派69萬作戰部隊參戰；5027-94想定美軍反攻界限越過三八線，直取平壤；5027-96則是與日簽署協定，開戰可使用日本軍事基地；5027-98則是全面入侵，推翻北韓政府；最新的5027-04是美軍在朝鮮半島建立國家級飛彈防禦系統。

而5015、5026都是針對北韓指揮中樞、核設施等關鍵目標實施外科手術打擊的想定；5028則是想定美國同時在朝鮮半島、中東開戰的情況；5029則是應對北韓面臨政權交替、軍事政變等政權垮台後的想定；5030則包含了心理、網路戰，及破壞北韓財政體系等非傳統作戰，促使北韓軍隊對領導人發動軍事政變。

「502X」系列計畫也已對大陸出手協助北韓作出想定，其評估美韓聯軍加上駐日美軍後方援助，能在兩周內攻占平壤。

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(中時電子報)