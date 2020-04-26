日前許多Gogoro（睿能）車主收到「維護用戶使用電池服務的權益與公平性，商業用途請選擇商用資費方案」的警告信，甚至有騎電動車的外送員遭Gogoro開罰近萬元的違約金，引起網路上正反支持者互相挖苦、嘲諷，其中有網友形容Gogoro此舉根本就是針對車主的「養套殺」。

Gogoro在2015年推出電動車後，就採用電池月租的方案，除了Gogoro生產的車系外，YAMAHA、宏佳騰以及PGO也加入Powered by Gogoro Network（智慧電動車聯盟，簡稱PBGN）。

在2020年2月以前，Gogoro Network™ 智慧電池服務合約中的899元吃到飽方案裡寫到：

「本方案不得作為商業使用，商業用途包括但不限於載貨 (例:快遞 / 物流)，營利 (例:長租 / 短租 / 載客) 等用途。如參加人之每月騎乘總里 程數連續 2 個月均超過 1,600 公里時，將被推定為商業使用」

不過在2月以後合約就將外送服務納入商用行為：

「本方案不得作為商業使用，商業用途包括但不限於快遞業、物流業、租賃業（長租/短租）、客運載客服務、民宿業、餐飲外送服務等用途。如參加人之每月騎乘總里程數連續2個月均超過1,600公里時，將被推定為商業使用。」

雖然原有的合約裡並沒有「外送餐飲」，但其中的「包括但不限於」讓此合約成了霸王條款，只要GogoroNetwork認為你的使用方式是商業用途，那Gogoro Network就有權要求更改方案以及要求支付違約金，也讓許多外送員痛批不合理。

在2020年2月以前，合約方案中並沒有寫到外送。（圖／投訴人提供）

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(中時電子報)