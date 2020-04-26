在4月中旬傳出有騎乘Gogoro的外送員，遭Gogoro Network開罰7022元，並強制改為「商用合約」，讓許多外送員痛批根本是「養套殺」，且當初賣車的業務也強調，選吃到飽方案去外送最划算。

住宜蘭的王先生指出，在2020年初時他在車行買了YAMAHA EC-05電動機車，採用的是Gogoro的電池服務，當時在買車時，他挑明地說「我買來是要跑外送的」，業務則說，那選電動車最划算，且電池租用方案綁約3年每個月只要899元。

「那時候合約是在交車時才看到，但上面也沒有說不能送外送」王先生氣道，他解釋，我每天要從宜蘭市騎到利澤工業區工作，即使沒有送外送的話，每個月光是里程就高達1400公里。

但想說可以利用假日2天賺外快，每個月跑外送大約600公里，1個月的里程大約會跑2000公里，但每個月只能多賺10000多元左右。

但若依照Gogoro Network的商用方案：

「月繳 $799，享當月 600 公里里程。超過 600 公里至 1,600 公里，以每公里 $1.5 計費。超過 1600 公里，以每公里 $2.0 計費。」

若採用商用方案的話，王先生每個月要付799（商用月租費）+1500（1.5*1000；600-1600公里費用）+800（400*2；1600-2000公里費用）=3099元。

王先生說，現在每台油車幾乎都可以跑到1公升40公里，即使是把油價以最高點35元計算，我每個月的里程數換算油錢也才1750元，「那電動車的優點到底在哪？」他氣憤地質疑。

王先生指出，2020年2月以前的合約並沒有把外送納入商用。（圖／黃威彬攝）

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(中時電子報)