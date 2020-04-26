Gogoro與外送員間的「吃到飽」大戰自4月中旬開始延燒，幾天後Gogoro發出寬限期的信件，讓外送員在5月9號前自主轉到商用合約，這樣就不用支付違約的費用，但外送員抱怨「不想轉約，但現在根本脫不了手、也停不了約」。

日前1名騎乘Gogoro電動車的外送員遭Gogoro Network（簡稱GN）開罰7千多的罰款後，讓外送員們都心驚膽顫，其中全職的外送員更是手足無措。

全職送外送的李先生指出，在1個多月前因為新冠肺炎而失業，才想說貸款買GOGORO電動車跑外送，當初Gogoro的業務向他表示，雖然合約上有寫不能外送，但只要收到GN所寄需要用戶證明非商用的證明時，只要有打卡、出遊的照片就可以搪塞過去。

「可是買車後，即使每個月跑5000公里、每週只休1天，1個月也只能賺4萬多元，但若以商用方案計算的話，光是電池的費用就高達9099元，1個月就吃掉1/4的薪水」李先生苦笑道。

「但現在想賣車也賣不掉，因為綁約至少還有34個月，且現在誰還敢再入Gogoro的坑，大家都想逃，我們想跑也跑不掉」他強調，目前只希望Gogoro能夠推出新的優轉方案，否則這台電動機車根本就是累贅，脫不了手也停不了約；「那我是不是可以找當初賣車給我的業務要求賠償？」李先生說。

正職外送員每個月大約會跑5000公里，轉商用方案1個月要付9099元。（圖／黃威彬攝）

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(中時電子報)