許多外送員為了貼補家用會利用休假期間去跑外送，其中許多人平常騎的就是PBGN（Powered by Gogoro Network，智慧電動車聯盟）的電動車，但Gogoro日前開罰外送員的消息傳出後，引起許多人不滿，直到24日晚間才在官網PO出貼文，表示在1600公里內無論商用、自用都可以。

Gogoro的粉絲專頁「Gogoro Taiwan」在24日晚間將近11點時PO出貼文：

對不起造成大家困擾了。

用戶的使用心聲，是我們最在乎的事。 讓每一位用戶開心騎車，放心換電池，是我們的責任。不論是上班、通勤、跑業務、買菜、環島、車聚、解鎖徽章，甚至偶而跑跑外送，都應該是不受拘束的！

PO文指出有0.7%的用戶影響到99.3%用戶的權益，而這0.7%的外送員每個月平均騎乘3,500公里，其中最高紀錄達7,200公里，至於99.3%的用戶則是平均350公里。

只要接下來用戶不要達到以下2個條件，就可以繼續使用吃到飽方案：

1. 每月總里程超過 1,600 公里達連續 2 個月

2. 用於商業行為，包括：快遞、物流、租賃 (長租 / 短租)、客運載客、民宿、餐飲外送等服務。

不過底下還是有許多網友留言，表示如果充電站夠多，就不會有排擠到其餘用戶的問題出現，且機車保養後勤方面需要做得更好，至於外送員得知此消息也鬆了一口氣，但仍表示，未來等合約到期就會賣車，畢竟受制於人的感覺並不好。

許多外送員強調，未來還是會考慮把電車賣掉。（圖／黃威彬攝）

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(中時電子報)