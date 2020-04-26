高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，外界關注是否會因疫情而使罷韓出現變數！民進黨立委賴品妤日前表示，一開始不認為罷韓會過，因2月疫情爆發，「我小看了高雄人的怨念」，二階連署提出來的份數已經夠過三階了，加上前陣子去高雄，認出她的民眾都很興奮在談罷韓的事情。對此，國民黨前立委孫大千直言，敦睦艦隊染疫事件的爛攤子由韓國瑜來收，賴品妤還對韓落井下石，「不會覺得太沒有格調嗎？」

賴品妤日前接受《太報》專訪，談及罷韓投票是否能成功一事，她認為「我現在覺得應該會過」。賴坦言，一開始不覺得會過，因2月疫情爆發，但是她覺得她小看了高雄人的怨念了。她說二階連署提出來的份數已經夠過三階了。

對此，孫大千在臉書直言，這根本就是標準的「仇恨衝腦式」的發言！孫表示，當過民意代表的人都知道，願意打招呼的群眾，肯定都是同溫層的支持者，立場不同的群眾，連理恐怕都懶得理。既然是意識形態相同的支持者，他們不和你講「罷韓」，難不成還講「挺韓」嗎？

此外，孫說海軍「敦睦艦隊染疫事件」讓高雄市的防疫出現破口，簍子是國軍捅出來的，爛攤子卻是韓國瑜來收。賴品妤身為一位立法委員，不好好的進行亡羊補牢，反而還來對韓國瑜落井下石，不會覺得太沒有格調嗎？

孫感嘆表示，既然賴品妤心知肚明「高雄市民人心惶惶」，也強調「政府資訊透明很重要」，韓國瑜為了力保高雄市的防疫防線，提出比指揮中心更高的疫調標準，到底又錯在哪？最後，孫表示，對心中本來就充滿充滿仇恨的人來說，不管韓國瑜做什麼都是錯的，都要想盡各種辦法誣蔑詆毀。

(中時電子報)