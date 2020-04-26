與男星羅志祥交往9年的大陸網紅周揚青，日前不僅宣布兩人情逝，更「毀滅式分手」大爆小豬劈腿、約炮、「多人運動」等，還說他跟旗下女藝人有不正當男女關係，之後更直接點名愷樂，建議她去做性病檢查，愷樂沉默2天，於昨深夜發文道歉，認了自己介入「揚豬戀」，而因為分手，羅志祥一連串情史醜聞被挖出，其中，過去身為小豬工作夥伴兼好哥兒們的小鬼(黃鴻升)，在節目中脫口而出的對話，被疑洩漏了小豬與愷樂的情事。

小豬於公於私待愷樂極好，不但大手筆安排她到夏威夷拍寫真，每年生日也必送名牌包，她30歲那年，還收到了20萬Boy Chanel經典包大禮，而愷樂方面則是曾在受訪時公開承認暗戀過羅志祥，兩人緋聞傳了多年，然羅志祥選擇認戀的是周揚青，沒想到私下還跟愷樂相好。

早在2014年，羅志祥、小鬼及愷樂搭檔主持《娛樂百分百》，當年她生日，製作單位策畫了「愷樂慶生會」特輯，某橋段讓她在羅志祥跟小鬼之間，選一個進行「磨鼻頭安全之吻」，愷樂當場大呼難選，沒想到還沒做出決定前，小鬼就脫口：「你一定選主任(小豬)啊，還在那邊裝」，接著自我安慰沒關係，畢竟「都自己人，你們那麼好那麼久了」，讓愷樂直接跟小豬進行安全之吻，事後小豬送上準備好的禮物，正是那價值20萬的Boy Chanel經典包，讓愷樂笑開花。

(中時電子報)