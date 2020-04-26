大陸網紅周揚青與羅志祥9年情斷，她還指控小豬花心4罪狀，逼得羅志祥連發2道歉文，其中周揚青還開戰小豬和旗下女藝人有不正當男女關係，而被點名的愷樂（蝴蝶姊姊）在昨深夜發文向周揚青認錯，如今羅志祥24年的演藝事業面臨重大考驗，而美女律師則發文建議羅志祥下一步該如何止血。

周揚青揭羅志祥有不正當男女關係，由於小豬旗下女藝人只有愷樂，也讓愷樂因此捲入風暴，而愷樂噤聲2天後，昨晚在IG發文並標記周揚青帳號「在這裡我要誠心的向周揚青小姐說聲 對不起」，被外界解讀是認了介入豬揚戀。

周揚青一封分手信讓羅志祥和愷樂的演藝事業面臨重大考驗，美女律師李怡貞今（26日）凌晨提出看法，她認為羅志祥既然已道歉「要不要乾脆自己出來說明自己到底做了什麼噁心或是可怕的事？或許才能夠止血」。

陸媒日前爆羅志祥怕媽媽會受不了，要求周揚青不要公開證據，同時，李怡貞也提到「那些或許曾不被你尊重的女性也都有家人，也都是別人寶貝的女兒」，並反問羅志祥「怎麼沒想過她們的家人也都是會受不了呢？」

(中時電子報)