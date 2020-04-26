女嬰被啃到頭皮見骨，家人猜測兇手是老鼠(影片源自Youtube)

照顧剛出生的嬰兒，一刻都不能放鬆，大陸貴州一名3個月大的女嬰，在房間睡覺時，疑似被動物啃咬，臉被抓傷、手指頭被咬到骨頭不見，頭皮更是啃到見骨，根據抓痕還有咬痕，家屬認為老鼠就是兇手。

受傷的女嬰平時由奶奶照顧，父母則是在上海工作，日前下午女嬰睡著後，奶奶用棉被、枕頭巾包裹放在床上，利用空閒時間前往住家附近洗衣服，半小時後返家看到孫女滿臉是血，頭、手等部位都被咬傷，趕緊連絡女嬰父母並緊急送醫院治療。

根據外媒報導，女嬰頭皮被咬掉一大片，傷口深可見骨，左手手指頭被咬爛，連骨頭都不剩，女嬰傷勢非常嚴重，被轉往重症病房治療，醫生也不確定女嬰是被什麼動物咬傷，只能判斷兇手應為囓齒類動物。

女嬰目前完成第一階段手術，被咬爛的手指頭必須截肢，父母表示住院一天需要花費約台幣3萬元，醫生還沒替女嬰動刀，就已花費台幣17.2萬元，高額的醫療費用，也讓女嬰父母非常苦惱。

(中時電子報)