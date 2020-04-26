今年1月墜機身亡的湖人球星「小飛俠」布萊恩，是在1996年NBA選秀會第13順位被黃蜂選走，隨即交易到湖人展開他輝煌的職業生涯，他曾在節目自爆，原本擁有1996年第7順位的快艇，相當滿意他的試訓表現，卻因擔心遭到洛杉磯球迷當作笑話選擇放棄。

「我當年在快艇的試訓表現不錯，可是現場球迷卻響起龐大噓聲，我沒有亂講，儘管我這樣說可能爆出太多內幕，反正現在我也毫無顧忌了，」布萊恩回憶當年場景表示，「甚至快艇也很滿意我的試訓，但他們竟然直接回答不可能選我。」

當時快艇高層給布萊恩的理由是，因為快艇需要可以扭轉球隊現況的球員，最好是即戰力，假如他們選了一個不滿18歲的高中球員，會讓整個洛杉磯把他們當作笑話，這種毫無根據且不對布萊恩有所期待的藉口，深深刺傷布萊恩的心。

結果快艇當年選來曼菲斯大學211公分中鋒羅倫佐萊特，他僅在快艇打了3季就告轉隊，隨後待過老鷹、灰熊、國王及騎士等隊，2009年就離開NBA，生涯場均7.7分、7.4籃板，成就根本無法跟布萊恩相提並論，也讓快艇自身變成「笑話」！

(中時 )