大陸人民銀行（大陸央行）調查統計司城鎮居民家庭資產負債調查課題組去年的一項調查報告顯示，大陸城鎮居民家庭戶均總之資產為317.9萬元（人民幣，下同），其中，家庭資產以實物資產為主，住房占比近7成，住房擁有率達96％。

進一步來看，在96％的住房擁有率中，有一套住房的家庭占比為58.4％，有兩套住房的占31.0％，有三套及以上住房的占10.5％，戶均擁有住房1.5套；而美國住戶總體的住房擁有率僅有63.7％，還比大陸低32.3個百分點。

有分析指出，城鎮居民家庭擁有的住房數量越多，其家庭資產中住房資產的占比反而越低，擁有一套住房的家庭的總資產中，住房資產的占比為64.3％，有兩套住房家庭的住房資產占62.7％，有三套及以上住房家庭的住房資產占比為51.0％，這主要是因為多房產家庭在解決了基本住房需求後，更傾向於多元化資產配置。

不過，雖然能夠利用買房來進行資產配置，但也必須承受的了房貸壓力，就家庭負債方面來看，調查顯示有負債的家庭占比為56.5％；其中，房貸是家庭負債的基本構成；有負債的居民家庭中，76.8％的家庭有住房貸款，戶均家庭住房貸款餘額為38.9萬元，占家庭總負債的比重為75.9％。

對此，課題組表示，部分家庭債務風險相對較高，主要表現在，部分低資產家庭資不抵債，違約風險高；中青年群體負債壓力大，債務風險較高；老年群體投資銀行理財、資管、信託等金融產品較多，風險較大；剛需型房貸家庭的債務風險突出。

毫無疑問，房地產對於大陸民眾來說占據非常重要的地位，許多家庭財富都與房地產深度捆綁，而且不管有錢沒錢，房子都是老百姓的頭號剛需，調查數據顯示，收入最低20％家庭的自有住房率也高達89.1％。

(旺報 )