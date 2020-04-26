大陸領導人多長夀，御用營養師透露吃更多的粗糧、更少的肉類是關鍵。（達志影像／shutterstock)

北韓領導人金正恩遭日媒爆料，因心臟支架手術失敗而變成植物人，據傳，大陸已派醫療專家前往協助。相對於金正恩出狀況，中共領導人多高夀，活到90歲是最基本，超過百歲的也為數不少。除了特殊的醫療照顧外，其實他們的飲食方式暗藏健康密碼，即使對一般人也很有參考價值。

根據人民日報報導，中央領導們的食譜並非山珍海味應有盡有、樣樣俱全，恰恰相反，他們甚至吃著更多的粗糧、更少的肉類。正是由於少食多餐、多吃粗糧等科學的飲食方式，才使得大陸領導人平均壽命一直居世界前列。

原北京醫院營養科主任、首長營養保健專家曾煦媛和中國營養學泰斗李瑞芬說，大陸領導人們的一系列飲食方法，其中絕大部分是普通民眾可輕易做到。每天吃夠25種食物。這裡所說的是食物的種類，而非25道菜。為領導人配餐，講究的是少食多餐的原則，只有當食物種類夠「雜」，才能使營養均衡。李瑞芬說，她現在每天都吃25至30種食物，「每種吃一點就夠」。

曾煦媛列舉為大陸領導人制訂的食譜：早上：半杯牛奶、一盤小菜(涼拌海帶絲、胡蘿蔔絲、青椒絲)、一個小麻醬鹹花卷、一小碗小米粥或蓮子羹；中午：什錦砂鍋(裡面放10種以上的食物)、1兩左右的紅豆燜飯或薏米飯；晚上：汆蘿蔔絲鯽魚丸子、小米粥。此外，還會額外加些水果或優酪乳等零食。

大陸領導人其實也吃零食，曾煦媛介紹說，他們除一頓正餐吃到七成飽外，還會在上午10時和下午3時左右補充一些零食。比如上午吃1小碗銀耳蓮子羹或麥麩，下午則喝半杯優酪乳，吃上幾粒堅果。堅果含有豐富的蛋白質，對癌症、心腦血管病都有不錯的預防作用。享壽91歲的中共中央政委陳雲每天都要吃13粒花生、散步13分鐘，會客3分鐘。

至於領導餐的烹飪方法， 烹飪方法以蒸、煮、燜、拌、汆為主。選擇這些烹飪方法自然是為了減少營養流失，保證低脂飲食。但領導的食譜中也並非完全沒有炸和炒。每星期也能吃上一次，因為這樣做的菜好吃。不管何種烹飪方法，低鹽、低脂、高膳食纖維是食譜中必須遵守的原則。

(中時電子報)