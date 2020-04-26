一名黃姓工程師，去年在北市涵洞內與下班OL擦身而過，竟然色心大起，回頭從後方環抱OL並襲胸，OL怒罵「X你娘」、「雞X」，並與附近大樓警衛一同追趕，黃男狼狽逃跑，過程中還2度摔到四腳朝天狗吃屎。士林法院審理後，依性騷擾防治法，判黃男3月徒刑，得易科罰金9萬元。

判決書指出，事情發生在去年10月某日晚間6點多，當時正值下班時間，黃男與一名OL，在台北市內湖區金莊路及國道中山高速公路交岔處下方涵洞錯身而過。

當時邊走邊講電話的OL，瞄了黃男一眼並未多想，誰知黃男竟回頭從後方對她襲胸，嚇得她立刻尖叫飆罵「X你娘」、「雞X」、「變態」，黃男也立刻逃跑。

OL不甘受辱，從後追趕，剛好公司警衛在旁，她便大叫「有變態」，警衛跟她一起追黃男。OL表示，黃男逃跑過程中跌倒2次還四腳朝天，他們一度抓到黃男衣領，但最後仍被他爭脫逃跑，OL打電話報警，而警衛則是記下黃男車牌號碼。

審理時黃男辯稱當天只是拍一下OL的背部想問路，因自己有焦慮症、精神疾病，卻被怒譙三字經，他一時緊張才拔腿逃跑。

不過士林地院審理認為，黃男被罵當下有可能嚇到不知如何反應，或覺得OL不可理喻；但經過1 到2 分鐘行走後，應該足以舒緩情緒，加上有警衛在旁，照理說可以向對方解釋，但黃男竟然「不覺委屈，不願停留解釋、據以力爭，而執意逃離」，認定黃男襲胸屬實，判他3月徒刑，得易科罰金9萬元。

(中時電子報)