據《證券時報》報導，武漢市政府在第一季經濟形勢分析會議上強調，在做好常態化疫情防控的前提下，應盡全力確保4月分全市復工復產達100％，達產率進一步提升。

武漢當局強調，接下來將通過抓投資、促消費、紓困解難，優化營商環境，強化精準對接等，「搏殺第二季、衝刺第三季、決戰第四季，爭取疫情防控和經濟社會雙發展。」

就新基建為例，今年武漢市城區將實現5G網路室外全面覆蓋、市州中心城區室外連續覆蓋，而所在省分湖北省今年將建成5萬個5G基地台。

(旺報 )