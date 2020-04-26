武漢：確保4月復工復產100％ 10:002020/04/26 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《證券時報》報導，武漢市政府在第一季經濟形勢分析會議上強調，在做好常態化疫情防控的前提下，應盡全力確保4月分全市復工復產達100％，達產率進一步提升。 武漢當局強調，接下來將通過抓投資、促消費、紓困解難，優化營商環境，強化精準對接等，「搏殺第二季、衝刺第三季、決戰第四季，爭取疫情防控和經濟社會雙發展。」 就新基建為例，今年武漢市城區將實現5G網路室外全面覆蓋、市州中心城區室外連續覆蓋，而所在省分湖北省今年將建成5萬個5G基地台。 (旺報 ) #經濟 #疫情 #武漢市 #今年 #城區 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球進入緊縮年代 04:092020/04/22 論壇廣場 工商社論》論IMF預測報告後政府應有的作為 04:102020/04/22 財經要聞 澳洲上半年經濟 恐重摔10％ 04:102020/04/22 全球財經 新冠若結合流感 今冬疫情更凶猛 04:102020/04/23 國際大事 疫情延燒詐騙集團沒閒著 Whoscall公布9大詐騙分類小心別受騙 15:272020/04/23 科技 疫情高峰期搞多人運動？他驚天一問被讚爆 12:392020/04/24 生活 降息、推大規模振興措施 Fed鬆銀根 美元長線看貶 04:092020/04/25 全球財經 復工順利 陸暫成全球車企避風港 04:092020/04/25 全球財經 外資趁亂併企業 歐洲嚴堵 04:092020/04/26 全球財經 拉美恐成全球疫情新震央 04:102020/04/26 國際大事 兩岸熱門新聞 俄羅斯大使館向金正恩致贈花籃 - 兩岸 美媒爆料：川普積欠中國銀行巨額債務 2022年到期 - 兩岸 大國衰落 史學家：美國已無法領導西方國家 - 兩岸 美共和黨甩鍋大陸競選綱要曝光 華春瑩：快來看 - 兩岸 美調查網站：「新冠病毒來自武漢病毒實驗室」為假新聞 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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