羅志祥(小豬)遭周揚青踢爆私生活淫亂，更直指他和旗下女藝人有不正當男女關係，而小豬旗下藝人僅愷樂一人，事情爆發後，她也深陷輿論中，神隱2天的她，25日深夜終於在IG發文道歉，等於默認和小豬之間的關係，其實她過去曾在測謊環節，認了暗戀過小豬，還被問是否覺得自己比周揚青漂亮？她謙虛否認，但也自誇4優點。

愷樂曾在《ETtoday星光雲》節目《明星鍵盤手》中，接受測謊環節，被問到有沒有暗戀過老闆，她大方坦承有，但測謊機卻顯示說謊，她一臉無奈說：「就真的有啊！」直言測謊機壞掉了，至於被問到是不是覺得比老闆女友漂亮？她趕緊否認。

她接著說「我是性感+可愛，我覺得她比較漂亮」，還自誇還有加詼諧、幽默，不過最後顯示說謊，讓她驚呼「這真的壞掉了」。愷樂25日深夜終於發聲，以一張全黑貼圖發文：「在這裡我要誠心的向周揚青小姐說聲對不起，還有所有愛我的人說聲對不起。」等於認了周揚青的指控。

愷樂突向周揚青道歉 羅志祥遭轟「道德淪喪沒救了」

(中時電子報)