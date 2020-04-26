儘管距離林書豪在紐約掀起轟動全球的「林來瘋」，已經過了8年時間，尼克網路電視台(MSG Network)決定將從美國時間27日開始，一連5天播出豪哥當年表現優異的比賽，這是尼克網路電視台回顧過去20年尼克精采比賽計畫的一部分。

既然要播放林來瘋精采回顧，在美國時間27日首先播出的比賽，當然是2012年2月4日尼克出戰籃網，當時林書豪替補登場，不可思議拿下25分，且幫尼克贏球，從此揭開林來瘋的序幕，在這場比賽之前，許多球迷根本不認識他。

接著在美國時間28日播放2012年2月6日尼克擊退爵士，這場比賽是林書豪生涯首次先發，就拿28分、8助攻，然後美國時間29日播放2012年2月14日尼克遭遇暴龍之戰，這場比賽豪哥不僅拿下27分、11助攻，更投進絕殺三分球。

美國時間30日則是播出2012年2月10日尼克出戰湖人，林書豪這場比賽在「小飛俠」布萊恩面前猛砍38分，也讓布萊恩從此記住豪哥名字；最後在美國時間5月1日播出2012年2月19日尼克對上獨行俠，豪哥此役貢獻28分、14助攻。

(中時 )