知名的YouTuber情侶檔一隻阿圓以及男友傑米鹿月初宣布分手，兩人交往5年經常恩愛放閃，一起累積不少粉絲，不過分手後傑米鹿上傳影片訴苦，憔悴模樣讓粉絲心疼，而女方隔天也發長文抒發交往的委屈，引發雙方粉絲互槓。事隔近一個月，有網友再挖出，兩人分手前男方發布「我們差點分手了」為題的影片，有不少粉絲留言替傑米鹿叫屈，認為一隻阿圓不顧男友感受等，而傑米鹿卻一一按讚，讓網友認為此舉相當令人傻眼。

YouTuber一隻阿圓身材火辣擁有54萬粉絲。（圖／翻攝自網路、臉書）

YouTuber一隻阿圓身材火辣擁有54萬粉絲。（圖／翻攝自網路、臉書）

其實，傑米鹿比阿圓早踏入YouTuber界，但他的訂閱量僅9萬多，遠遠不及女友的54萬多人，因此在分手風波爆發後，有網友批傑米鹿「吃軟飯」、「借別人上位」，引來他本人怒回：「你可以看一下五年前誰比較紅」，網友截圖後表示，「先不論誰紅不紅，這時候不回應或是說『請給各自一點空間』之類的不是更好嗎？為什麼要說這麼引戰感的話啊？」認為男方在敏感時機還挑起雙方粉絲互槓。

網友認為，在阿圓發文解釋之前，「傑米鹿的形象完全像溫和的受害者，也讓大家對阿圓的立場比較負面，後來阿圓說話了，那大家心裡才有一點底。」接著翻出幾個月前，兩人尚未分手時合拍的影片「我們差點分手了」，片中阿圓及傑米鹿一起討論兩人感情問題，不過留言處卻有不少粉絲批評「女生不會顧慮男生的感受」，認為阿圓「得了便宜還賣乖」、「女方太自我了」等，但當時還是男友的傑米鹿卻對留言按讚，顯見兩人間的問題早已存在，而網友對按讚舉動相當反感。

一隻阿圓、傑米鹿交往時常合拍影片以及甜照放閃。（圖／翻攝自網路、臉書）

一隻阿圓、傑米鹿交往時常合拍影片以及甜照放閃。（圖／翻攝自網路、臉書）

一隻阿圓在分手後曾發文自白，透露兩人其實已經論及婚嫁，但傑米鹿告訴她家人不太同意婚事，擔心小倆口太過衝動，所以沒有去登記結婚，「一直的磨損，讓我漸漸的，失去了原本愛他的理由。我越煩惱，我就越賣力工作，因為只有這樣才能彌補我的不安、我的空虛。」

而傑米鹿就此回應，「阿圓那有說了很多，他在這段關係的犧牲跟難處，很多事情我沒有即時解決，沒有當下了解他（她）的想法，日積月累，造成了填不了的摩擦，我很抱歉，很遺憾，很多事最後我挽救不來，導致分開，我真的認為沒有誰對誰錯，別批評誰了，謝謝大家。」希望能平息風波。

不少網友無法諒解傑米鹿對於粉絲批評女友的評論按讚。（圖／翻攝自網路、臉書）

對於網友批評「吃軟飯」，傑米鹿親自回應。（圖／翻攝自網路、臉書）

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(中時電子報)