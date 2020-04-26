大陸首季婚姻登記 較去年同期下降近一半 10:192020/04/26 旺報 林永富 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸婚姻登記全面恢復。圖為福建一對新人登記。（取自中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸民政部公布，今年1至3月全大陸共辦理婚姻登記約279萬對，比去年同期下降約46％，目前，全大陸5771家婚姻登記機構已全部恢復辦理登記工作。 民政部社會事務司副司長徐建中表示，在疫情高發期間，一些重點疫區出於對民眾生命健康安全嚴肅負責的考慮，暫停辦理婚姻登記，這個舉措有效避免了交叉感染和聚集性疫情。 (旺報 ) #登記 #婚姻 #大陸 #民政部 #下降 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄4千家工廠 有望就地合法 04:102020/04/22 產業．科技 廣越大陸各廠 全面復工 04:102020/04/22 證券．權證 大陸經濟體質依然健康 04:092020/04/24 論壇廣場 抵陸需隔離 台幹返崗陷糾結 04:092020/04/24 焦點新聞 熱門ETF波動大 監管層擬喊卡 04:092020/04/24 全球財經 徵信社詐騙層出不窮，一統徵信解密：其實就是專業不夠 12:382020/04/24 生活 美智庫：脅迫性經濟措施成美陸角力新「武器」 17:182020/04/25 國際 疫情讓電影院倍加慘澹 04:092020/04/26 專題周報 新聞透視》留任阿通師 釋不踩紅線訊號 04:102020/04/26 政治要聞 劉志斌誤判大陸戰略 04:102020/04/26 時論廣場 兩岸熱門新聞 俄羅斯大使館向金正恩致贈花籃 - 兩岸 美媒爆料：川普積欠中國銀行巨額債務 2022年到期 - 兩岸 大國衰落 史學家：美國已無法領導西方國家 - 兩岸 美共和黨甩鍋大陸競選綱要曝光 華春瑩：快來看 - 兩岸 美調查網站：「新冠病毒來自武漢病毒實驗室」為假新聞 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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