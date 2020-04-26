大陸民政部公布，今年1至3月全大陸共辦理婚姻登記約279萬對，比去年同期下降約46％，目前，全大陸5771家婚姻登記機構已全部恢復辦理登記工作。

民政部社會事務司副司長徐建中表示，在疫情高發期間，一些重點疫區出於對民眾生命健康安全嚴肅負責的考慮，暫停辦理婚姻登記，這個舉措有效避免了交叉感染和聚集性疫情。

(旺報 )