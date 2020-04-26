大陸男星蔣勁夫2018年被爆出毆打日籍女友中浦悠花，把自己形象毀了，事後不但沒有悔改，2019年又傳出家暴烏拉圭籍女友Julieta，因此在演藝圈悄悄消失蹤影。時隔4個月後，Julieta在社群分享懷孕喜訊。

2019年11月Julieta揭發蔣勁夫有家暴傾向，控訴「自己和他在一起的日子很像在監獄裡面，他是個控制狂，暴力狂和忌妒心很強的人。」不僅如此，蔣勁夫摔壞了Julieta手機，打碎了她電腦和用剪刀剪掉所有銀行卡，甚至想讓Julieta懷孕。除此之外，Julieta更指控「他捏我的頸，拳打我的肚子甚至威脅要殺我2次」。這些恐怖行為讓她陷入生活的害怕，去年8月她幸運地逃出蔣勁夫身邊。

Julieta控訴蔣勁夫暴力行為。（圖／翻攝自微博）

在逃離蔣勁夫3個月後，Julieta揭發他暴力傾向同時也表明，「我不想要錢，我沒有想把這一件事的消息賣給任何媒體，我只是不想讓下一個女生也像我這樣受傷。」不過，他在Julieta揭發事情隔日，在微博發布消息已透過律師反駁家暴指控，反對不實信息的發布和散播，強調兩人在一起的過程中沒有施暴，也懇求大家放過他的家人及朋友們。

蔣勁夫發文反駁家暴指控。（圖／翻攝自微博）

經過這些種種事情後，Julieta昨（25日）在社群發布自己懷孕的好消息，曬出與現任男友深情對望的幸福照，一同摸著肚皮，開心寫下「We’re having a baby」，可見這次她遇到對的人了，也走出家暴陰影。

Julieta在IG上公布自己懷孕的喜訊。（圖／翻攝自IG）

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(中時電子報)