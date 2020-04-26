2018九合一選後未能進入韓國瑜高雄市府團隊的前高雄縣長楊秋興，今天卻突發文，指出「當初是我(楊)向國民黨吳敦義主席推荐韓國瑜參選高雄市長，因為對他的認識不清，為此再度向高雄市民道歉。更痛批韓「這樣草包市長，高雄人能不罷免他嗎？」。

2018年，楊秋興力挺韓國瑜參選高雄市長；韓國瑜當選上任後，楊秋興12月26日出任高雄市政府兩岸小組副召集人，但後來因和韓市長理念不和，在隔年5月辭去副召集人職務。

楊秋興今26日在臉書發文指出，韓「甫當選高雄市長兩個月，就因貪財、貪圖權位，自不量力要參選總統，慶幸的也因此讓大家看破他的手腳」。

他憤恨不平表示，「過去講他(韓)的忘恩負義、過河拆橋，草包、小丑、無德、無能、無才、小三、酗酒，句句真實，哈哈..他竟然敢告我」。更指出，「韓在總統敗選後 裝低調、裝啞，就只為保住他的權位，高雄人能不生氣嗎？他藉磐石艦官兵染疫而有封城之議，期能讓6月6日罷免無法投票，其心可誅」。

更質疑，「高雄封城兵推、醫護人員篩檢...這完全是將帥無能累死三軍」。楊秋興最後感嘆，「這樣的市長實在是讓高雄人顏面無光，讓高雄市政停滯不前，這樣的市長，能不被罷免嗎？」。

對於楊秋興刷存在感批韓，許多網友在其臉書酸爆他，「寫的是字字珠璣、當頭棒喝呀！但是總覺得好像是在講您自己耶！」、「本來很欣賞楊縣長，但現在只想說背骨仔、牆頭草，真的是骨子裡！」、「三不五時就出來刷一下存在感，怕被遺忘了」、「得不到利益的小人，還勾勾纏要用文字傷害他人，不知道究竟存何居心呢？」、「現在沒人要，又出來刷存在感了嗎？」、「為了不被罷免而要封城…？只有楊縣長想的到，是在講自己小人嗎？」、「當在指責別人時，先想想自己是啥樣」。

批踢踢八卦版網友留言評論前高雄縣長楊秋興痛罵現任市長韓國瑜事件，批評楊秋興背骨仔。(圖/翻攝自 批踢踢論壇)

批踢踢八卦版網友留言評論前高雄縣長楊秋興痛罵現任市長韓國瑜事件，批評楊秋興背骨仔。(圖/翻攝自 批踢踢論壇)

背骨仔由來：2013年3月2日，「高雄市捍衛勞保權益大聯盟」發起「顧老本、戰到底」大遊行，時任行政院南部聯合服務中心主任的楊秋興接受陳情後，突然遭前民進黨高雄市議員吳銘賜從後方砸雞蛋、罵「背骨仔」(台語：叛徒之意)，全身多處都是蛋汁。

(中時電子報)