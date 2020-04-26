2018九合一選後未能進入韓國瑜高雄市府團隊的前高雄縣長楊秋興，今天卻突發文，指出「當初是我(楊)向國民黨吳敦義主席推荐韓國瑜參選高雄市長，因為對他的認識不清，為此再度向高雄市民道歉。更痛批韓「這樣草包市長，高雄人能不罷免他嗎？」。
2018年，楊秋興力挺韓國瑜參選高雄市長；韓國瑜當選上任後，楊秋興12月26日出任高雄市政府兩岸小組副召集人，但後來因和韓市長理念不和，在隔年5月辭去副召集人職務。
楊秋興今26日在臉書發文指出，韓「甫當選高雄市長兩個月，就因貪財、貪圖權位，自不量力要參選總統，慶幸的也因此讓大家看破他的手腳」。
他憤恨不平表示，「過去講他(韓)的忘恩負義、過河拆橋，草包、小丑、無德、無能、無才、小三、酗酒，句句真實，哈哈..他竟然敢告我」。更指出，「韓在總統敗選後 裝低調、裝啞，就只為保住他的權位，高雄人能不生氣嗎？他藉磐石艦官兵染疫而有封城之議，期能讓6月6日罷免無法投票，其心可誅」。
更質疑，「高雄封城兵推、醫護人員篩檢...這完全是將帥無能累死三軍」。楊秋興最後感嘆，「這樣的市長實在是讓高雄人顏面無光，讓高雄市政停滯不前，這樣的市長，能不被罷免嗎？」。
對於楊秋興刷存在感批韓，許多網友在其臉書酸爆他，「寫的是字字珠璣、當頭棒喝呀！但是總覺得好像是在講您自己耶！」、「本來很欣賞楊縣長，但現在只想說背骨仔、牆頭草，真的是骨子裡！」、「三不五時就出來刷一下存在感，怕被遺忘了」、「得不到利益的小人，還勾勾纏要用文字傷害他人，不知道究竟存何居心呢？」、「現在沒人要，又出來刷存在感了嗎？」、「為了不被罷免而要封城…？只有楊縣長想的到，是在講自己小人嗎？」、「當在指責別人時，先想想自己是啥樣」。
背骨仔由來：2013年3月2日，「高雄市捍衛勞保權益大聯盟」發起「顧老本、戰到底」大遊行，時任行政院南部聯合服務中心主任的楊秋興接受陳情後，突然遭前民進黨高雄市議員吳銘賜從後方砸雞蛋、罵「背骨仔」(台語：叛徒之意)，全身多處都是蛋汁。
(中時電子報)
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