北韓最高領導人金正恩被媒體報導接受心血管手術後病危，金正恩長達2周未出席公開活動，不過韓國《東亞日報》指出，北韓疑似出現準備發射中短程飛彈跡象，此舉似有意為金正恩身體狀況闢謠。

北韓最高領導人金正恩身體狀況成謎。

綜合大陸「多維新聞」、日媒《每日新聞》報導，韓媒《東亞日報》25日獨家批露，北韓正在籌劃一項重大計畫，報導引述美國方面消息，指出北韓東部咸鏡南道宣德機場出現準備發射中短程飛彈的跡象，該區域正在準備迎接北韓高官視察飛彈發射的相關工作，《東亞日報》指出，由於近期金正恩身體狀況成為國際關注焦點，金正恩如果親自赴現場視察飛彈發射，此舉或許能向外界展示身體健康，破除外界謠言。

報導也引述美國方面的分析，指出北韓可能48小時內就會發射飛彈。

無獨有偶，韓國MBC電視台24日也報導，金正恩已從東部的元山（Wonsan）轉往咸鏡南道，此舉可能和發射飛彈有關。日媒《東京新聞》先前報導，由於隨扈感染新冠肺炎，金正恩為了躲避疫情，已前往港都元山的海灘別墅自主隔離，同時也在那邊辦公，該報導更引述日本政府內部分析，指出金正恩確實在元山接受某種治療，但應不是「病重」狀態。

北韓4月14日才向日本海發射4枚飛行物。

(中時電子報)