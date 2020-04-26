喬丹影集第2部談論公牛王朝的皮朋(Scottie Pippen)之後，再來就要談論「小蟲」羅德曼(Dennis Rodman)了。喬丹、皮朋、羅德曼當年是一個令人畏懼的組合，羅德曼上周先在ESPN節目盛讚皮朋當年的勇猛。

「當喬丹去打棒球的93, 94, 95年，皮朋是世界上最好的籃球員。大家可能不知道，皮朋在球隊的所有數據都是最高的，全部的數據。大家不知道他有多厲害。」

1994-95球季，喬丹季末才回歸，羅德曼還未加盟，皮朋場均21.4得分、8.1籃板、5.2助攻、2.9抄截(聯盟第一)、1.1阻攻，5項數據都是全隊最高。史上只有5人達到這個紀錄。包括前輩考溫斯(Dave Cowens)以及後來的賈奈特、詹姆斯、阿提托康波。

皮朋當年入選聯盟第一隊與防守第一隊。在前季的的MVP票選中，前5名包含4位中鋒(歐拉朱萬、大衛羅賓生、歐尼爾、尤英)，僅有皮朋不是中鋒而名列第3。

然而皮朋自嘆不受重視，1994年季後賽對戰尼克G3，總教練傑克生把最後一擊交給菜鳥庫柯奇(Toni Kukoc)，讓皮朋氣得留在板凳區不肯上場，他早已想過轉隊。公牛王朝是皮朋生涯最輝煌的時期，但很難說他當時是快樂的。

(中時電子報)