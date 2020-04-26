新冠肺炎爆發以來，全球都受到影響，許多歐美國家病毒肆虐，英國截至今（26日）上午10時，已有14萬8377人確診，死亡人數也已飆破2萬人。一名赴英留學的台灣正妹Jamie出現症狀，虛弱到曾4天無法進食，只能不斷昏睡，淚訴「呼吸越來越微薄」，一度準備留下遺書。

據《東森新聞》報導，Jamie從2月就出現身體不適狀況，就醫後發現肺部感染，但因治療後有好轉，所以沒有被懷疑是感染新冠病毒。但Jamie返家後狀況急轉而下，甚至出現肺功能衰弱的症狀，背部大面積不適感讓她相當痛苦，還曾昏睡整整4天，連飯都吃不下，中間只有一點點時間能清醒。

Jamie表示，有時症狀特別嚴重，她說：「呼吸越來越微薄…」甚至感到「靈魂開始往上升」，好像就快要經歷電影中靈魂離開身體的情節，讓她最了最壞的打算：「我可能要開始來寫遺言了。」

其實Jamie也曾請家庭醫師來看診，但卻慘遭對方拒絕，只能自主居家隔離、吃母親越洋寄給她的中藥，因為她曾聽說有患者吃了西藥後，症狀反變嚴重。到了4月，Jamie的症狀終於穩定好轉，但肺部有時還是相當不舒服，她現在也只能獨自在國外與病魔對抗，期待早日痊癒。

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(中時電子報)