美國「灰色地帶」網站日前刊登的文章，揭露了《華盛頓郵報》作家喬希·羅金所指控的「新冠病毒從武漢一實驗室流出」屬於不實的謠言，並解釋了來龍去脈。文章指出，羅金的根據來自一份兩年前的美駐華使館電報，電報主要內容卻與其說法有所出入。過去羅金就曾有散播假新聞的紀錄。

羅金日前引述一則在2018年1月19日發出的電報稱，新冠病毒研究所科學人員曾提及，他們嚴重缺乏受過適當訓練的技術及調查人員。且研究人員發現，不同類型的類SARS冠狀病毒，能和人體第2型血管收縮素轉化酶（ACE2）受體產生相互作用。而這也就表示源自蝙蝠體內的類SARS冠狀病毒能造成人體感染類SARS疾病。

羅金指出，位於武漢的病毒研究所的研究目的，是避免類SARS病毒造成大流行，但2015年曾有科學家質疑，該研究計畫主任石正麗團隊是在冒不必要的風險。羅金文章撰寫後，美國國務院並未作出任何回應。

羅金表示，美方當時並沒有因為上述電報，而提供武漢病毒研究所額外協助。不過，隨著美國官員忙著探究新冠病毒是否源自武漢的病毒研究所，以及這對美國防疫、美陸關係會有什麼影響之際，電報再次在川普政府內部流傳。

(中時 )