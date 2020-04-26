疫情仍在持續，影視從業者也承受著無工可復的壓力。近期，大陸藝人李小璐、趙薇、王祖藍等影視圈明星紛紛以主播的身分出現在直播室內，親自「下場」帶貨；此外，為編劇量身打造的「直播賣劇本 」形式上線，電影也選擇了「雲端街頭宣傳」，影視界可謂全方面直播化，盼能以此自救。

近期，大陸演員李小璐在抖音開啟直播帶貨，引發網友關注。早在開播前幾日，李小璐就放出了數個預告影片，在一部名為「你想重新認識我嗎」的影片中，被問到為什麼會直播的時候，李小璐微笑著回答「為了生活啊。」一語道破疫情下，藝人們的心聲。

另外，有帶貨「一哥」之稱的李佳琦，最近更是與多名藝人輪流合作直播，如劉詩詩、孟美岐、井柏然等；其中，大陸演員金靖與李佳琦的合作直播更是因喜劇效果極佳而衝上熱搜榜；無獨有偶，知名女主播薇婭的直播間內也頻現大張偉、宋祖儿等明星助陣。

不過，在社交媒體上，網友們對於明星直播帶貨的評價頗有差異。有觀點認為，明星的主業並非銷售，從螢幕到直播間的轉變「形象不搭」，甚至「吃相難看」；也有網友表示，選擇何種職業是明星的自由，「靠自己的本事把商品賣出去，也沒有什麼丟人的。」

不光演員，連影視圈背後的編劇們也不得不用直播的方式自我營銷。不久前，由編劇幫學院主辦的第一期「直播賣劇本」大會在線上舉行。5位編劇在1個半小時的時間內闡述自己的創作故事、劇本大綱以及討論互動，參與者大都已經有幾年的編劇經驗，攜帶的劇本種類多樣，有都市情感輕喜劇、家庭倫理喜劇、懸疑科幻公路片等。編劇們大多以口述方式「自我營銷」，細心者還製作了幻燈片輔助說明。

網友們對直播賣劇本的形式反映不一。有些評論稱，編劇不得不加入直播賣貨的現象「太慘了，有失文化人的體面」，而也有網友認為劇本也屬於商品，加入直播行列無可厚非。目前，「直播賣劇本」大會已舉辦2期，未來還將繼續。

蘇寧金融研究院高級研究員黃大智分析稱，明星直播帶貨與職業主播的直播存在著本質區別，從而也帶來了直播效果的差異。

黃大智解釋，明星本身是一個自帶流量的群體，擁有龐大的粉絲基礎，而除了薇婭、李佳琦等頭部主播外，職業主播並沒有自帶流量的屬性，兩者差別非常大；另一方面，觀眾關注直播的目的也有所不同，一個是抱著圍觀明星或偶像的心態，而另一個則是基於購物的需求。

對於藝人也來直播帶貨，黃大智表示，很多明星都選擇以直播的方式露出，原因之一在於疫情對影視行業的衝擊，使直播成為謀生手段；另外，直播是2020年最大的風口之一，並且形成了全民直播的趨勢，明星等影視從業者未來將會更多地投入到直播行業來，但帶貨可能只是個附加的功能。

(旺報 )